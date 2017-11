Brasil de Pelotas vence Paysandu em Belém e se afasta da zona de risco da Série B

O Brasil de Pelotas praticamente garantiu a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Paysandu por 3 a 2, na noite deste sábado, diante de quase dez mil pessoas no estádio da Curuzu, em Belém (PA). A partida foi válida pela 35.ª rodada e teve o atacante Cassiano como o grande destaque ao marcar dois gols.

Essa foi a segunda vitória seguida do Brasil de Pelotas, que chegou aos mesmos 45 pontos do Paysandu, saltando para a décima colocação graças ao número de vitórias (13 contra 12). O time paraense é o 11.º colocado e não conseguiu afastar de vez o risco de rebaixamento. A diferença para o Luverdense, primeiro do Z4, é de cinco pontos.

A partida deste sábado começou bastante movimentada, com os dois times criando chances. Até que, aos 23 minutos, Ednei cobrou falta e contou com uma falha do goleiro Emerson para abrir o placar. O gol do Brasil acordou o Paysandu, que criou pelo menos quatro boas oportunidades antes de empatar aos 45 minutos. Guilherme Santos levantou e Bergson cabeceou no cantinho para deixar tudo igual.