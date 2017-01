Bragança Paulista deve ser a casa temporária do Rio Branco

Foto: REPRODUÇÃO

O Rio Branco está perto de confirmar o estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, como o palco de seu primeiro jogo em casa no Campeonato Paulista da Série A3, quando terá que cumprir uma punição para jogar a 70 quilômetros de Americana. Após tratativas frustradas com a diretoria do Mogi Mirim, o Tigre fez um acordo com o Bragantino, que cederá o seu estádio como “casa temporária” da equipe americanense.

Para a decisão ser concretizada, a FPF (Federação Paulista de Futebol) ainda precisa aprovar a solicitação de mudança da data do jogo do Rio Branco contra a Portuguesa Santista, inicialmente marcado para 4 de fevereiro às 16 horas. Isso porque no mesmo dia e horário o Bragantino joga em casa pela Série A2 contra o Batatais. A diretoria do Tigre sugeriu que a partida do time seja transferida para domingo, dia 5, às 10 horas.

O clube terá que jogar longe de Americana para cumprir uma punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) devido a pedras atiradas em direção ao trio de arbitragem no jogo que decretou o rebaixamento do Rio Branco na A2 do ano passado, coincidentemente, contra o Bragantino. Com isso, o reencontro do Tigre com o seu torcedor no estádio Décio Vitta deverá ocorrer só na quarta rodada da Série A3, dia 11 de fevereiro, diante do Marília.

LIBERAÇÃO. Para isso ocorrer, no entanto, a diretoria riobranquense precisa agilizar a liberação do DV, que está interditado desde abril do ano passado pelo vencimento do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e dos laudos de prevenção e combate de incêndio e também de segurança. Até o momento, dos 20 times da Série A3, dez estão com o estádio interditado.

Na noite desta quarta-feira (25), o Rio Branco promove um jantar com colaboradores e empresários dispostos a ajudar o clube na temporada 2017 na churrascaria Riograndense, a partir das 19 horas. Os convites podem ser adquiridos na secretaria social no estádio Décio Vitta ou na hora do evento. Na ocasião, serão apresentados os novos uniformes para a disputa da Série A3.

AVALIAÇÃO. O atacante Bruninho, de 23 anos, começou a treinar nesta terça-feira (24) com o elenco do Tigre. Inicialmente, ele ainda será avaliado pela comissão técnica antes de ser definitivamente integrado ao grupo. O último clube do atleta é o Barra da Tijuca (RJ).