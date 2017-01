Botafogo vence Mirassol e garante vaga nas quartas de final da Copa São Paulo

O Botafogo segue firme na briga pelo inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time carioca voltou a vencer na noite deste sábado, quando fez 2 a 1 no Mirassol, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), e garantiu vaga nas quartas de final.

Com a vitória, o Botafogo agora enfrentará o Batatais na próxima fase da competição. Batatais, que é uma das surpresas até agora com um time que foi montado por empresários e que ‘alugou’ a marca do time do interior paulista para participar da maior competição de futebol de base do país. Data, horário e local ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Botafogo entrou em campo com postura bastante ofensiva e logo aos dois minutos criou a primeira grande chance de abrir o placar. Amilcar foi derrubado na entrada da área. Na cobrança da falta, Wenderson chutou forte, colocado e quase acertou o ângulo esquerdo do goleiro do Mirassol.

Melhor em campo, o time carioca abriu o placar aos 22 minutos. Após escanteio, a bola sobrou para Wenderson, que chutou e o goleiro Matheus espalmou. No rebote, Jordan completou para as redes. Só que o Botafogo não soube administrar a vantagem.

Aos 34 minutos, Lucas Ceará cobrou escanteio e obrigou o goleiro Diego a espalmar para escanteio, evitando gol olímpico. Porém, aos 35, não teve jeito. Lucas Ceará mandou a bola na segunda trave e Gabriel Justina, em cima da linha, só completou para dentro do gol.

Para o segundo tempo, o Mirassol voltou tocando mais a bola e envolveu o Botafogo. Criou duas boas chances de virar o jogo: a primeira com Gabriel Justino, em chute aos 12 minutos; e depois aos 14, em finalização de Lucas Rodrigues.

Cauteloso em campo, o Botafogo tentou segurar a bola no campo de ataque e conseguiu um pênalti, já aos 32 minutos, quando Ricielli derrubou Lucas Gomes na área. Igor Cássio foi para a cobrança e não desperdiçou. Com um a menos (Ricielli acabou expulso no lance do pênalti), o Mirassol não teve forças para ao menos levar a decisão para os pênaltis.

Confira os resultados deste sábado pela Copa São Paulo:

Chapecoense 1 x 0 Ituano

Ponte Preta 1 (2) x (4) 1 Batatais

São Carlos 1 x 2 Paulista

Mirassol 1 x 2 Botafogo