Botafogo vence fácil o Atlético-MG e avança na Copa São Paulo

O Botafogo não encontrou dificuldades e eliminou o Atlético-MG, na noite desta segunda-feira, ao derrotá-lo por 3 a 0 no duelo válido pela segunda fase da 48.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto.

Jordan abriu o placar para o time carioca logo aos sete minutos do primeiro tempo. Rickson fez o segundo aos 14 e praticamente selou a classificação. Amilcar, na etapa final, confirmou a vaga do time do Rio de Janeiro.

O adversário do Botafogo na próxima fase será o Novorizontino, que venceu o Sergipe, por 7 a 6 na disputa de pênaltis. No tempo normal os times ficaram no 0 a 0, no Estádio Jorge Isamel de Biasi, em Novo Horizonte.

A Ponte Preta não teve problemas para vencer o Penapolense, por 6 a 1, no Estádio Bento de Abreu, em Marília. O nome do jogo foi o atacante Yuri, autor de três gols e artilheiro isolado da competição com oito. O time campineiro sofreu o seu primeiro gol na competição.

O adversário da Ponte na terceira fase será o Paraná, que também goleou por 6 a 1 o Marília, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis. O detalhe é que a partida estava empatada por 1 a 1 até quase metade do segundo tempo.

Confira os confrontos já definidos da 3.ª fase da Copa São Paulo:

Mirassol x Náutico

Ponte Preta x Paraná

Botafogo x Novorizontino