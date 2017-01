Botafogo vence confronto direto e garante classificação à segunda fase da Copa SP

O Botafogo sofreu, mas conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao ganhar o confronto direto contra o Rio Preto-SP, neste sábado, pela terceira e última rodada da primeira fase. Além do time carioca, Mirassol-SP, Altético Goianiense, Batatais-SP e Nova Iguaçu-RJ garantiram vaga na segunda fase.

Debaixo de um sol forte na cidade de São José do Rio Preto (SP), o Botafogo sofreu, mas conseguiu levar a melhor sobre os donos da casa e venceu o Rio Preto por 2 a 1, no estádio Anísio Haddad, se classificando para a segunda fase como líder do Grupo 3, com sete pontos. Já o time paulista deu adeus à competição.

Alisson abriu o placar para o Botafogo aos 33 minutos do primeiro tempo, mas Marcos Guilherme deixou tudo igual apenas seis minutos depois. Na etapa final, o Rio Preto teve um gol anulado e reclamou da não marcação de um pênalti. Aos 22, Fernando garantiu a vitória para o time carioca, que vai enfrentar o Atlético Mineiro na segunda fase. Os mineiros terminaram na vice-liderança do Grupo 4.

Em confronto direto válido pelo Grupo 2, com sede em Tanabi (SP), o Mirassol levou a melhor sobre o Vila Nova e com a vitória por 2 a 0 chegou aos seis pontos, garantindo a classificação à próxima fase. Os goianos estacionaram nos quatro. Em Atibaia (SP), o Atlético Goianiense ganhou do ABC por 2 a 1 e avançou no Grupo 12 com seis pontos.

Em Cravinhos (SP), o Batatais ganhou do Rio Claro por 3 a 1 e se classificou à segunda fase com 100% de aproveitamento nos três jogos, terminando na liderança isolada do Grupo 8. Mesmo sendo derrotado pelo Sampaio Corrêa por 1 a 0, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz (SP), o Nova Iguaçu-RJ avançou no Grupo 14, com seis pontos.

O Guarani conquistou a sua primeira vitória na competição ao bater o XV de Piracicaba por 2 a 1, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), e chegou aos quatro pontos no Grupo 16.

Confira mais resultados deste sábado na Copa São Paulo:

Vila Nova-GO 0 x 2 Mirassol-SP

Vitória da Conquista-BA 1 x 5 Red Bull Brasil-SP

Atlético-GO 2 x 1 ABC-RN

Batatais-SP 3 x 1 Rio Claro-SP

Nova Iguaçu-RJ 0 x 1 Sampaio Corrêa-MA

CRB-AL 2 x 4 União Rondonópolis-MT

XV de Piracicaba-SP 1 x 2 Guarani-SP

Rio Preto-SP 1 x 2 Botafogo-RJ

Paranoá-DF 0 x 4 Villa Nova-MG