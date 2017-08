Botafogo valoriza boa fase para confirmar vantagem sobre Nacional na Libertadores

O Botafogo está motivado e tem tudo para confirmar a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores nesta quinta-feira, às 19h15, no estádio do Engenhão, no Rio, diante do Nacional, do Uruguai, time que venceu por 1 a 0 na partida de ida entre as equipes, disputada em Montevidéu, além de deixar o posto de azarão para marcar a sua posição como postulante ao título da competição.

A boa fase na temporada também tem rendido bons negócios. Nesta quarta-feira, a diretoria botafoguense anunciou um patrocínio pontual – a espanhola Cabify, empresa que atua na área de mobilidade urbana – para o jogo contra os uruguaios e as semifinais da Copa do Brasil diante do Flamengo. O clube também deverá ter apoio maciço dos torcedores, que já compraram a maioria dos ingressos disponibilizados para a partida.

Em relação ao time, o técnico Jair Ventura – um dos responsáveis pela virada do clube alvinegro, que passou de quase rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2016 a candidato aos títulos que disputa neste ano – disse já ter a equipe titular definida, mas preferiu não divulgá-la na véspera da decisão.