Botafogo sente falta dos titulares e só empata com lanterna Atlético-GO por 1 a 1

Sem seis titulares por opção do técnico Jair Ventura, que priorizou o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira no Rio, o Botafogo não conseguiu mais do que um empate por 1 a 1 diante do lanterna Atlético Goianiense, neste domingo, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto aconteceu no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

Com o resultado, o time carioca desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores e ficou em sétimo lugar, com os mesmos 24 pontos do Sport, mas com uma vitória a menos: sete contra seis. E espera reverter a desvantagem contra o Atlético Mineiro, que venceu na ida por 1 a 0, pela Copa do Brasil. O clube goiano segue em último, com nove pontos.

O Atlético Goianiense foi melhor no primeiro tempo e logo com três minutos já assustou. Depois de bola alçada na área por Niltinho, Roger Carvalho subiu mais que Emerson Silva e cabeceou forte, mas a bola foi por cima do gol de Jefferson. Aos 15, Andrigo desperdiçou mais uma chance de frente para o goleiro.