Botafogo recebe o Atlético-PR motivado por disputa carioca pela Libertadores

Pressionado por dois de seus principais adversários, o Botafogo faz neste sábado um duelo importante contra o Atlético Paranaense, às 17 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em quinto lugar com 51 pontos, o Botafogo estaria classificado à Copa Libertadores se o campeonato terminasse hoje. Mas vem justamente sendo perseguido por dois de seus rivais: o Flamengo, sétimo com 50 e que também estaria garantido, e o Vasco, oitavo com 48.

“Essa disputa é boa para o Rio de Janeiro. Mas temos que focar em nós, fazendo o trabalho sem ficar pensando nos outros”, alertou o lateral-direito Arnaldo, avaliando a possibilidade do Botafogo se classificar para a sua segunda Libertadores consecutiva, algo inédito na história do clube.