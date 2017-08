Botafogo marca nos acréscimos, vence Bahia e segue na briga direta pelo G6

O Botafogo voltou para a briga das primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de cabeça, o time dirigido por Jair Ventura venceu o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta tarde de domingo pela 22.ª rodada. Roger abriu o placar no início do jogo, mas Renê Júnior deixou tudo igual no lance seguinte. A partida caminhava para o empate, mas, aos 46 minutos do segundo tempo, Rodrigo Pimpão achou Bruno Silva na grande área e ele decretou a vitória carioca.

Vindo de uma derrota para a Ponte Preta no último final de semana, por 2 a 1, o Botafogo comemorou demais o resultado fora de casa. Com os três pontos na bagagem, volta de Salvador com 31 pontos e se manteve na briga direta por vaga no G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores. Já o Bahia reviveu os pesadelos provocados pela ameaça de rebaixamento ao estacionar nos 26 pontos.

LEIA TAMBÉM: Entre festas e viagens, Ronaldinho Gaúcho gasta tempo livre promovendo eventos

Apoiado pela sua torcida, o Bahia tratou de ir ao ataque no início. Logo aos seis minutos, Régis roubou a bola no meio-campo e acionou Rodrigão na grande área. O centroavante podia devolver no meio, mas preferiu finalizar e mandou para fora.