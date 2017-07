Botafogo faz 3 a 0 no Atlético-MG e se classifica às semifinais da Copa do Brasil

O Botafogo segue em sua campanha de superação e raça na temporada. Nesta quarta-feira, de forma calculista e inteligente, derrotou o Atlético Mineiro por 3 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio, devolvendo a derrota por 1 a 0 na ida em Belo Horizonte, e se classificou às semifinais da Copa do Brasil. Os gols saíram nos momentos chave do duelo – no início e no fim do primeiro tempo e no final da partida, acabando com qualquer esperança atleticana.

O resultado nesta quarta-feira confirmou o amplo retrospecto favorável ao Botafogo no confronto contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Esta foi a quarta vez que os dois se enfrentaram na competição – as outras foram em 2007, 2008 e 2013 -, sendo três pelas quartas de final, e em todas o time carioca eliminou o rival de Belo Horizonte.

As semifinais, contra Santos ou Flamengo, serão nos dias 16 e 23 de agosto. Um sorteio na próxima segunda-feira definirá os mandos de campo. Mas o Botafogo pensa agora no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, pela 17.ª rodada, enfrentará o São Paulo, às 16 horas, novamente no estádio do Engenhão. E ainda está vivo na Copa Libertadores – venceu o Nacional, no Uruguai, por 1 a 0, no duelo de ida das oitavas de final.