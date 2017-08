Botafogo enfrenta o Bahia para minimizar pressão após queda na Copa do Brasil

Cerca de 30 torcedores, insatisfeitos, foram ao treino de sexta-feira conversar com os jogadores e pedir uma postura diferente em campo. Um triunfo neste domingo, assim, pode ser determinante para devolver à tranquilidade ao elenco.

Até a derrota para o Flamengo por 1 a 0, resultado que o eliminou na semifinal da competição, o time carioca era uma das sensações da temporada. Apesar do elenco enxuto, o Botafogo fazia grande campanha na Copa do Brasil e na Libertadores e empolgava sua torcida, algo que mudou totalmente após a eliminação.

O Botafogo enfrenta o Bahia neste domingo, às 16 horas, na Fonte Nova, em Salvador, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de vencer e afastar a pressão que ameaça se instaurar no clube após a eliminação na Copa do Brasil.

“O time está um pouco triste por ficar fora. Queríamos chegar à final. Temos que pensar no Brasileiro e na Libertadores agora. Sabíamos que os torcedores estavam no estádio para falar conosco. Tivemos essa conversa, eles acreditam no time. Falamos que vamos trabalhar e dar o máximo em campo”, destaca o zagueiro argentino Joel Carli.

Mas, além da decepção com a queda, a equipe pode ter outros desafios para enfrentar o Bahia, como os possíveis desfalques do volante Matheus Fernandes e do atacante Guilherme, que sofreram pequenas lesões na derrota para o Flamengo. É provável, assim, que eles sejam poupados neste domingo até se recuperarem plenamente.

