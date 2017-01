Botafogo encerra pré-temporada no Espírito Santo e volta ao Rio

Chegou ao fim nesta terça-feira o período de pré-temporada do Botafogo em Domingos Martins, no Espírito Santo. Foram sete dias treinando lá, mas agora o elenco precisa voltar ao Rio para a estreia na temporada 2017, já nesta quarta-feira, contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca.

“Acho que hoje a gente consegue chegar um pouco mais em forma. Claro que ainda não é a ideal, mas estamos nos aproximando. Muito bom esse tempo aqui em Domingos Martins. Todo saíram ganhando, jogadores, comissão técnica, enfim…temos os primeiros jogos agora, mas acredito que na estreia da Libertadores estaremos 100%”, aposta o atacante Roger.

Como o Botafogo estreia na quarta-feira que vem na Libertadores, contra o Colo Colo, pela segunda fase preliminar, o duelo da segunda rodada do Carioca, contra o Madureira, que seria nesta data, precisou ser antecipado.

Será o segundo compromisso do Botafogo no ano, o primeiro oficial. A estreia foi com vitória sobre o Rio Branco-ES, em Cariacica, no domingo. ” O amistoso foi importante. O grande objetivo é condicionar a equipe. Aplicação tática, força física, aprimorar a parte técnica. Foram sete dias proveitosos e intensos”, completou.