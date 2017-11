Botafogo encara o lanterna Atlético-GO para encaminhar vaga à Copa Libertadores

O Botafogo tropeçou na última rodada do Campeonato Brasileiro e viu a sua presença no G7 ficar mais ameaçada. Para evitar mais surpresas, o time alvinegro precisa vencer o lanterna Atlético Goianiense nesta quinta-feira, às 20 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 35.ª rodada.

O técnico Jair Ventura comandou treinos fechados para a imprensa e não deu pistas sobre a escalação. A principal dúvida fica por conta da presença do lateral-esquerdo Victor Luis, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na derrota por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense. Caso não jogue, Gilson deve ser o substituto.

A única novidade certa é o retorno do zagueiro Igor Rabello, que cumpriu suspensão na última rodada. O jogador minimizou a derrota para o Atlético Paranaense e destacou a ótima campanha da equipe no segundo turno, quando somou até aqui 26 pontos. Só não é melhor do que o Cruzeiro.