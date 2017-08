Botafogo e Flamengo empatam sem gols na 1ª semi

Só faltou o gol no clássico entre Botafogo e Flamengo, nesta quarta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio, na primeira partida pelas semifinais da Copa do Brasil. Antes do jogo, confusão do lado de fora na entrada das torcidas. Dentro, os jogadores lutaram bastante, fizeram um duelo equilibrado com algumas chances claras de gol, mas nada da bola balançar as redes.

O empate por 0 a 0 dá uma leve vantagem ao Botafogo para a partida da volta, na quarta-feira que vem, no estádio do Maracanã, no Rio. Por ser visitante, o time alvinegro ficará com a vaga na decisão com qualquer igualdade com gols. Um novo empate sem mexer no placar levará o confronto para ser definido na disputa por pênaltis.

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Antes da segunda semifinal da Copa do Brasil, os rivais cariocas voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro, que terá a sua 21.ª rodada neste final de semana. No sábado, às 19 horas, o Flamengo enfrentará o lanterna Atlético Goianiense, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio. O Botafogo jogará no domingo, às 16 horas, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).