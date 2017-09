Botafogo e Flamengo buscam melhora no Brasileirão após encontro na Copa do Brasil

O clássico entre Botafogo e Flamengo, marcado para este domingo, às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, poderá consolidar o clube rubro-negro entre os primeiros colocados da competição ou conduzir o time alvinegro ao G6. Mas o jogo tem componentes emocionais extras pela recente encontro entre ambos na semifinal da Copa do Brasil, que terminou com a classificação da equipe flamenguista.

Do lado botafoguense, o treinador Jair Ventura evita pensar em uma possível revanche. Para o técnico, os seus comandados foram vítimas de uma “mágica” do colombiano Berrío, que deu um drible fantástico no lateral-esquerdo Victor Luis no lance que originou o gol da vitória e, consequentemente, da eliminação.

“Foi doloroso para a torcida e para a gente. Aquele drible foi uma mágica. Mas a gente não pode carregar esse peso. Não podemos levar sentimentos ruins para a nossa cabeça porque atrapalha. Uma revanche seria uma coisa ruim. Temos que encarar como uma nova oportunidade de fazer diferente, melhor e conseguir a vitória”, projetou o técnico.