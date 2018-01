Botafogo é derrotado pelo Desportivo Brasil e está eliminado da Copa São Paulo

Após um início bastante equilibrado, com chances para ambos os lados, o Desportivo Brasil precisou de cinco minutos para praticamente matar o jogo. Aos 25 minutos, Arthur abriu o placar para o time paulista. Depois, foi a vez de Wesley ampliar. Os gols desestabilizaram os jogadores cariocas, tanto que houve uma confusão generalizada com os adversários após o fim do primeiro tempo.

Antes do início da etapa final, o árbitro expulsou dois jogadores do Desportivo Brasil e apenas um do Botafogo devido à confusão. Atrás do placar, o time carioca pressionou o adversário, mas encontrou dificuldades para finalizar e não conseguiu sequer diminuir.

Outros times que se classificaram para a terceira fase foram: Penapolense, Primavera-SP, Atlético-PR, Paraná e Criciúma. Os três primeiros passaram nos pênaltis após empates no tempo normal, assim como o Internacional na abertura da segunda fase.

Confira os resultados da quinta-feira pela 2.ª fase:

Internacional (4) 1 x 1 (3) XV de Jaú

Penapolense (4) 0 x 0 (1) Mogi Mirim

Paraná 3 x 2 Batatais-SP

Vila Nova (4) 0 x 0 (5) Primavera-SP

Guarani (3) 2 x 2 (4) Atlético-PR

Votuporanguense-SP 0 x 3 Criciúma

Botafogo 0 x 2 Desportivo Brasil-SP