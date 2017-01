Botafogo atropela no 1º tempo e Rio Branco é eliminado

O Rio Branco foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde deste sábado (7), após ser derrotado por 4 a 0 pelo Botafogo-SP, em jogo no Estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira. Três dos quatro gols do jogo foram marcados no primeiro tempo.

Com o resultado, o time de Americana ficou com apenas três pontos ganhos, na terceira posição do grupo 10. Além do revés deste sábado, o Tigre também perdeu do Independente de Limeira por 2 a 1, na segunda rodada. Os times do Botafogo-SP e do Independente de Limeira avançaram à próxima fase.

LEIA TAMBÉM: União joga por adeus com boa impressão

O Botafogo-SP mostrou superioridade técnica desde o início, dominando as ações em campo e atacando principalmente pelo lado direito. Logo aos 8 minutos o time de Ribeirão Preto assustou com Guilherme Teixeira, que saiu na cara do gol, mas foi impedido de marcar pelo zagueiro Thiago, que chegou travando. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Dois minutos depois, aos 10, o Botafogo abriu o marcador. Geisandro recebeu na intermediária e chutou de longe e acertou o canto do goleiro Gabriel Luiz, que não alcançou.

Aos 12, o Rio Branco esboçou uma reação com Guedes, que aproveitou sobra de um escanteio, mas bateu para fora. Aos 23, de novo Guedes teve a chance de empatar, quando recebeu de Flávio e chutou mal de esquerda.

LEIA TAMBÉM: União leva gol no fim e perde na estreia

Aos 37 minutos, Geisandro avançou pela esquerda e bateu cruzado com perigo, mas Renato interceptou a bola. Um minuto depois, aos 38, veio o segundo gol, com o zagueiro Julio Vaz, que aproveitou cobrança de escanteio de Wendel completou para as redes.

Pouco depois, aos 42, já veio o terceiro do time tricolor, quando Guilherme Teixeira aproveitou a sobra da defesa após nova cobrança de escanteio e bateu para marcar. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Aos 45minutos, o Tigre teve a chance de diminuir quando o zagueiro Higor Gabriel aproveitou sobra da defesa e bateu, mas em cima da zaga, perdendo boa oportunidade.

2º Tempo

Na segunda etapa, logo aos 9 minutos, Gabriel, que havia acabado de entrar no Rio Branco, recebeu em boa condição, avançou e bateu colocado, deslocando o goleiro Talles, mas acertou a trave.

O ritmo caiu e o jogo ficou bastante morno, mas, aos 30 minutos, a equipe de Ribeirão Preto ainda conseguiu mais um tento, com Souza, que chegou pela lateral, bateu cruzado e contou com a ajuda do goleiro Gabriel Luiz, que tentou segurar e acabou colocando para dentro.

Aos 40 minutos, o Botafogo ainda assustou mais uma vez, em cobrança de falta de Geisandro, que foi defendida pelo goleiro do Tigre.

Ficha Técnica

RIO BRANCO Gabriel Luiz; Victor (Zanella), Thiago, Higor Gabriel e Renato; Ariston (Vinícius), Alisson (Nícolas), Flávio (Renan) e Guedes (Heitor Santos); Klebinho (Gabriel) e Juninho. Técnico: Raphael Pereira. Técnico: Raphael Pereira

BOTAFOGO-SP Talles; Gabriel Luiz (Leo Gregorio), Guilherme Café, Júlio Vaz e Geisandro; Lucas Leal (Hércules), Sousa e Rodrigo Santos; Brendon, Guilherme Teixeira e Wendel. Técnico: Rodrigo Fonseca.

GOLS: Geisandro, aos 10, Júlio Vaz aos 38 e Guilherme Teixeira aos 42 minutos do primeiro tempo; Souza, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Leandro Bizzio Marinho.

LOCAL: Estádio Comendador Agostinho Prada, às 17 horas, em Limeira (SP).