Botafogo anuncia meia Renatinho e apresenta o atacante Leandro Carvalho

O início da noite de quarta-feira foi bastante movimentado no Botafogo. O clube alvinegro apresentou o atacante Leandro Carvalho como novo reforço para esta temporada e, horas depois, anunciou a contratação do meia Renatinho, também para compor o elenco ao longo de 2018.

Renatinho foi um dos destaques da campanha do Paraná na Série B, que recolocou o clube na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Autor de nove gols na competição, o meia assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada com o Botafogo, com opção de compra e preço já estipulados ao fim do período.

Leandro Carvalho também se destacou em 2017, com as camisas de Ceará e Paysandu, clubes pelos quais marcou sete gols em 41 partidas. Jogador que atua mais pelos lados do campo, ele celebrou a oportunidade em um time do tamanho do Botafogo e projetou brigar por espaço nesta temporada.