Botafogo aceita desculpas de Bruno Silva e garante permanência de jogador em 2018

O presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, aceitou as explicações do meio-campista Bruno Silva sobre o gesto feito em direção à torcida na saída de campo na derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, no Engenhão, pela 35ª rodada do Brasileirão, na qual, irritado com as vaias, deu a entender que estaria de saída do clube.

Carlos Eduardo Pereira revelou que a atitude do atleta foi entendida também pelo elenco e, desta forma, Bruno Silva também não deverá ser punido pelo episódio e estará à disposição da comissão técnica para o próximo compromisso do time no Brasileiro, no domingo, às 17 horas, diante do São Paulo, no Pacaembu.

LEIA TAMBÉM: Ponte Preta não se importa de jogar feio, mas quer pontuar contra o Cruzeiro

“Não fez nenhum gesto ofensivo à torcida ou ao clube. Então, essa explicação nos pareceu perfeitamente plausível e dentro dessa linha não podemos abrir mão do Bruno. Ele teve um ano muito bom e excluir o Bruno dessa partidas finais seria prestar um favor aos nossos adversários e isso não vamos fazer de forma alguma. O objetivo é que o Botafogo vá com força máxima contra os adversários”, frisou o dirigente em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro.