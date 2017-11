Borussia Mönchengladbach vence líder Bayern e se garante no 4º lugar do Alemão

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique foi derrotado por 2 a 1 pelo Borussia Mönchengladbach, neste sábado, fora de casa, em jogo da 13.ª rodada da competição. A equipe local construiu o placar ainda no primeiro tempo e conseguiu suportar a pressão do time de Munique na segunda etapa.

Com o resultado negativo, o Bayern viu a vantagem para o RB Leipzig – vice-líder do torneio e que venceu o Werder Bremen por 2 a 0 na rodada – cair para três pontos. Já o Mönchengladbach subiu para 24 pontos e chegou à quarta colocação do Alemão, dentro da zona de classificação para as principais competições europeias.

Logo no início da partida, o volante Christoph Kramer se chocou com um companheiro e ficou desacordado em campo. O atleta foi encaminhado para o hospital, submetido a uma bateria de exames e retornou ao estádio antes do fim da partida. Kramer já havia sofrido uma concussão em campo na final da Copa de 2014, no Brasil, contra a Argentina. Posteriormente, ele declarou que não se lembrava da decisão.