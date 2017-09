Borussia Dortmund não sai do 0 a 0 com o Freiburg e tropeça pela 1ª vez no Alemão

O resultado foi considerado ruim para o Borussia Dortmund, ainda mais que o time ficou com um jogador a mais por cerca de uma hora, pois Yoric Ravet foi expulso aos 29 minutos do primeiro tempo após consulta ao árbitro de vídeo, depois de uma dura entrada em Marcel Schmelzer, que precisou ser substituído. O time, então, impôs pressão, mas estava com a pontaria descalibrada, tanto que só acertou a meta adversária em três das 16 vezes em que finalizou.

O Borussia Dortmund tropeçou pela primeira vez no Campeonato Alemão neste sábado. Após vencer os seus dois primeiros jogos na competição, o time não foi além de um empate por 0 a 0 com o Freiburg, fora de casa, em partida válida pela terceira rodada.

Além do Borussia Dortmund, outro time que também havia vencido nas duas rodadas iniciais do Alemão tropeçou neste sábado. Foi o Hannover, que empatou por 1 a 1, fora de casa, com o Wolfsburg. Os mandantes marcaram com Daniel Didavi e depois foram vazados por Martin Harnik. O Wolfsburg chegou aos quatro pontos, três a menos do que o Hannover.

Com gol de Kevin-Prince Boateng, o Eintracht Frankfurt superou o Borussia Mönchengladbach, fora de casa, por 1 a 0. Os dois times estão com quatro pontos. Quem também está com quatro é o Augsburg, que venceu o Colônia por 3 a 0, fora de casa, com todos os gols sendo marcados pelo inslandês Alfred Finnbogason, que é o artilheiro do Alemão, com quatro. O Colônia ainda não pontuou.

O Mainz somou os primeiros pontos neste sábado ao derrotar o Bayer Leverkusen por 3 a 1, em casa e de virada. Dominik Kohr abriu o placar para os visitantes, que seguem com um ponto, mas Yoshinori Muto, Abdou Diallo e Suat Serdar asseguraram a vitória do Mainz.