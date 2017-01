Borussia Dortmund leva gol no fim, só empata e perde chance de ser 3º no Alemão

Em recuperação no Campeonato Alemão depois de um péssimo início, o Borussia Dortmund estava muito perto neste domingo de assumir a terceira posição na tabela de classificação. Estava, mas sofreu o gol que definiu o empate com o Mainz por 1 a 1, fora de casa, aos 38 minutos do segundo tempo e tem de se contentar com o quarto lugar, após o término da 18.ª rodada – a primeira do returno.

Com 31 pontos, o Borussia Dortmund até ultrapassou o Hoffenheim, que tem a mesma pontuação e menor saldo de gols (17 a 12), mas ficou atrás do Eintracht Frankfurt, que foi a 32 com a vitória na última sexta-feira sobre o Schalke 04. Bem mais à frente na tabela de classificação, na disputa pelo título, estão o líder Bayern de Munique (45 pontos) e o RB Leipzig (42). Já o Mainz é o 10.º colocado, com 22 pontos.

LEIA TAMBÉM: Denis lamenta lesão de Renan Ribeiro e vê concorrência como positiva no São Paulo

Em campo, o Borussia Dortmund foi fulminante no início da partida e logo aos três minutos já conseguiu abrir o placar com Marcos Reus, que recebeu assistência de Schürrle. O Mainz é o adversário no qual o atacante mais fez gols em sua carreira: em 16 jogos foram 11 bolas nas redes. Na segunda etapa, o Mainz melhorou e dominou as ações ofensivas. Assim, o time da casa chegou ao empate aos 37 minutos. Latza completou para o fundo das redes depois de passe de Öztunali.

No outro jogo deste domingo, o Freiburg derrotou o Hertha Berlin por 2 a 1, em casa, e atrapalhou os planos da equipe da capital alemã de, assim como o Borussia Dortmund, assumir o terceiro lugar. Com a derrota, permanece em sexto com 30 pontos, quatro a mais que o Freiburg, que está na oitava colocação.