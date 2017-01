Borussia aproveita expulsão de goleiro do Werder Bremen e vence fora

O Borussia Dortmund aproveitou a expulsão do goleiro do Werder Bremen, Drobny, ainda no primeiro tempo, para vencer seu primeiro compromisso no ano no Campeonato Alemão, neste sábado, fora de casa, por 2 a 1. Schürrle e Piszczek fizeram os gols da equipe de Dortmund, que briga por uma vaga na Liga dos Campeões.

Drobny foi expulso aos 39 minutos, quando saiu com o pé alto para uma dividida e acertou o atacante Reus. Levou o vermelho direto. Naquele momento, o Borussia já vencia, num gol de Schürrle.

LEIA TAMBÉM: Milan bate Crotone de virada no fim e sobe para 2º no Italiano

Mesmo com um jogador a menos, o Werder Bremen conseguiu o empate, com Bartels. Aos 26 do segundo tempo, porém, Piszczek aproveitou uma falha da linha de impedimento do Werder e garantiu a vitória.

Também na briga pela Liga dos Campeões, o Hoffenheim venceu o Augsburg por 2 a 0, fora de casa. Wagner e Kramaric marcaram. Agora o Hoffenheim é terceiro, com 31 pontos, enquanto o Dortmund divide o quarto lugar com o Hertha Berlin, com 30. A equipe da capital ainda joga nesta 17.ª rodada, contra o Bayer Leverkusen, domingo, fora de casa.

Em Wolfsburg, neste sábado, o time da casa contou com um gol do veterano Mario Gómez para vencer o Hamburgo por 1 a 0. Com isso, foi a 19 pontos e se afastou do próprio Hamburgo, que tem 13 e é o primeiro da zona de rebaixamento. O Werder Bremen está logo acima, com 16.

LEIA TAMBÉM: Na terra dos Beatles, Liverpool entra na ginga de um trio de brasileiros

O Borussia Mönchengladbach segue no bolo depois de empatar em 0 a 0 com o lanterna Darmstadt 98, fora de casa, chegando aos 17 pontos. Já o Schalke 04, com 21, se afastou da ameaça de cair. Neste sábado, contou com gol de Burgstaller aos 47 minutos do segundo tempo para vencer o Ingolstadt por 1 a 0, em casa. O Ingolstadt segue com 12 pontos, contra nove do Darmstadt 98.