Borussia abre 4 a 0, mas Schalke busca 4 a 4 heroico com gol de Naldo em Dortmund

O Borussia abriu quatro gols de vantagem sobre o Schalke 04 em apenas 25 minutos de jogo, neste sábado, em Dortmund, pela 13.ª rodada do Campeonato Alemão, mas permitiu a reação do rival e o empate por 4 a 4 em uma das partidas mais emocionantes da história da competição.

O empate manteve o Schalke na terceira colocação do campeonato, com 24 pontos, mas impediu com que o Borussia, agora com 21 pontos e na quarta posição da tabela, encostasse. O Bayer de Munique, que ainda joga neste sábado, lidera o campeonato com 30 e o RB Leipzig está na vice-liderança, com 26.

O duelo teve dois tempos absolutamente distintos. Na primeira etapa, o Borussia Dortmund dominou completamente o time visitante e chegou à goleada com facilidade também pela atuação de destaque do atacante Aubameyang. Mas o segundo tempo foi todo do Schalke, que chegou à igualdade com o zagueiro Naldo já nos acréscimos.