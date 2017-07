Borja vira a única esperança para o ataque do Palmeiras

Ter de apostar no atacante mais caro da história do clube, quem diria, virou motivo de preocupação para o Palmeiras. Para passar pelo Cruzeiro, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, a equipe vai precisar recorrer a Borja. O jogador colombiano vive a pior fase desde a chegada ao clube, mas é o único centroavante à disposição.

Ele está no maior jejum de gols pelo Palmeiras, está há sete jogos sem marcar, foi reserva nas últimas partidas e terá de ser acionado porque Willian está machucado e o recém-contratado Deyverson não foi inscrito na competição. Há mais de um mês sem marcar, Borja terá a missão de evitar a eliminação do Palmeiras. Como as equipes empataram em 3 a 3 no jogo de ida, em São Paulo, o time precisa ganhar no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para avançar à semifinal.

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

O atacante de R$ 33 milhões fez gol pela última vez contra o Atlético Goianiense, pelo Campeonato Brasileiro, e nos últimos jogos perdeu a condição de titular para Willian, o artilheiro da equipe no ano. Em 27 jogos pelo clube, Borja tem sete gols marcados.