Borja revela sondagem do Palmeiras, mas diz sonhar com o futebol europeu

Destaque da última edição da Copa Libertadores e campeão da competição com o Atlético Nacional, o atacante Miguel Borja admitiu neste sábado que foi procurado pelo Palmeiras. No entanto, ele sabe que será difícil uma transferência para o futebol brasileiro.

“Do Palmeiras tive sondagens, mas não é fácil pela quantidade de dinheiro que pede o Atlético Nacional. É necessário esperar se os presidentes chegam a um acordo”, afirmou em entrevista ao Blog Verdolaga, especializado na cobertura do time colombiano.

O atacante também informou que a única proposta oficial que recebeu foi do Genoa, da Itália, mas acredita que uma mudança de clube no início do ano será improvável, já que “a janela de transferências para a Europa é mais forte na metade do ano”.

O futebol chinês também pode ser um dos destinos, mas o atleta disse que não é a sua preferência. “Vou esperar primeiro as propostas da Europa. Uma vez descartado isso, vou pensar na China, que é uma potência em alta”, informou.

TREINO TÁTICO – O técnico Eduardo Baptista comandou neste sábado o primeiro treino tático no Palmeiras. A atividade, no entanto, foi fechada para a imprensa. A assessoria do clube não informou qual foi a formação titular testada. No seu site oficial, disse apenas que durante o trabalho houve algumas trocas.

