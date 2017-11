Borja marca dois gols e Colômbia goleia China em amistoso

Com o resultado, a Colômbia voltou a vencer neste ano. O time não triunfava há cinco meses, desde junho. E vinha de uma derrota para a Coreia do Sul por 2 a 1, na sexta-feira, em outro amistoso que já serve de preparação para o Mundial da Rússia.

Vindo de boas atuações pelo Palmeiras, o atacante Miguel Borja se destacou também com a camisa da Colômbia nesta terça-feira. O jogador palmeirense marcou dois gols na goleada de 4 a 0 sobre a China, em Chongqing. A seleção colombiana está garantida na Copa do Mundo de 2018 – a China não obteve a vaga.

Nos acréscimos, anotou o seu segundo gol, e o quarto dos colombianos, ao aproveitar com facilidade cruzamento rasteiro da direita. Sem marcação dentro da área, Borja só escorou para as redes.

Algoz da Colômbia na sexta-feira, a Coreia do Sul empatou com a Sérvia por 1 a 1, também nesta terça. Com gols somente no segundo tempo, Adem Ljajic abriu o placar para o time sérvio aos 14 minutos. E Ja-Cheol Koo empatou em cobrança de pênalti aos 18 minutos. As duas equipes estão classificadas para a Copa do Mundo.

