Borja ganha apoio de Cuca: ‘Se ele custasse R$ 5 milhões ninguém falava nada’

Desde que chegou ao Palmeiras, Miguel Borja convive com a pressão e está longe de mostrar o futebol que fez com que o clube brasileiro o tirasse do Atlético Nacional. Na avaliação do técnico Cuca, existe um exagero nas cobranças em cima do jogador e isso pode ser em decorrência do valor que foi pago em sua contratação.

“Tudo em torno do Borja são os 35 milhões. Se pagassem 5 milhões, ninguém falava nada, mas ele apanha, coitado, todo dia. Até quando não joga. A gente tem que ter paciência e eu deixo de lado o quanto ele custou. Se custou, foi porque mereceu, pelo que fez na Libertadores passada e nos campeonatos passados”, defendeu o treinador, que, entretanto, deixou o colombiano no banco de reservas em várias oportunidades.

Borja se defende e culpa a dificuldade para se adaptar ao Brasil como responsável por ainda não ter brilhado como se espera. O esquema tático também tem sido um problema para o colombiano.