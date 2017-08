Borja e Pratto têm chance de redenção no clássico paulista de domingo

O clássico deste domingo entre Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, vale como chance de recuperação para os dois times e também para os dois principais atacantes dos respectivos elencos. O palmeirense Borja e o são-paulino Pratto estão sem marcar há mais de um mês e sofrem a pressão para honrar o investimento dos clubes nas suas contratações.

Adquirido por R$ 33 milhões, o colombiano Borja virou reserva do Palmeiras nos últimos jogos, mas ganhou a vaga no time nos treinos desta semana. O técnico Cuca aposta na recuperação e no bom retrospecto dele contra o São Paulo – marcou quatro gols nos dois jogos em que atuou diante do rival.

No ano passado, pela Copa Libertadores, o atacante estreou pelo Atlético Nacional com dois gols sobre o São Paulo, no Morumbi, quando começou a chamar a atenção de outros clubes pelo seu potencial.