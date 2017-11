Borja e Mina retornam ao Palmeiras e devem jogar na segunda-feira

Os dois passaram os últimos dias na Ásia, onde participaram de amistosos contra Coreia do Sul e China. A dupla treinou junto com os reservas pela manhã, em atividade disputada em campo reduzido. Já quem atuou na vitória por 5 a 1 sobre o Sport, na quinta-feira à noite, no Allianz Parque, ficou somente na área interna da Academia de Futebol, em trabalhos regenerativos.

O zagueiro Yerry Mina e o atacante Miguel Borja estão de volta ao Palmeiras. Após desfalcarem o time nos últimos jogos enquanto disputavam amistosos com a seleção colombiana, os dois se reapresentaram ao técnico Alberto Valentim no treino desta sexta-feira e estão à disposição para a partida da próxima segunda-feira, contra o Avaí, na Ressacada, pelo Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Mayke, com dores no quadril, foi desfalque diante do Sport e continuou sem treinar no gramado. O jogador fez musculação e continua como dúvida para a próxima partida. Um desfalque certo para a partida em Florianópolis é o volante Felipe Melo. Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por confusão no clássico com o Corinthians, ele terá de cumprir uma partida de suspensão.

O Palmeiras faz mais dois treinos antes da viagem para Santa Catarina. No sábado o trabalho é pela manhã e no domingo na parte da tarde. As duas atividades serão fechadas à imprensa.

