Borel sente lesão no mesmo local e desfalca Tigre

O lateral-esquerdo Rafael Borel voltou a sentir a lesão na coxa esquerda e deve desfalcar o Rio Branco por mais algumas rodadas da Copa Paulista. Ele vinha fazendo um trabalho de recuperação desde semana passada, quando voltou a treinar com bola, e tinha boas chances de ser titular contra o São Paulo B no domingo. No entanto, o ala deixou a atividade de ontem antes do término, alegando dores, e ficará em observação no DM (Departamento Médico).

Com isso, o técnico Edson Vieira precisará continuar improvisando no setor na partida contra o São Paulo, neste domingo. Como o elenco carece de outras opções para a ala esquerda, o lateral-direito Pablo tem “quebrado o galho” nas últimas rodadas, diante de Taboão da Serra e Audax, quando Borel já havia desfalcado a equipe. Este é só um de outros dois problemas que o treinador do Tigre terá para a próxima partida.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Como Bismarck, também lesionado, levará mais de dois meses até sua recuperação, Vieira corre atrás de um substituto. Contra o Audax, o zagueiro João Victor atuou improvisado no meio. Para o duelo diante do Tricolor, o garoto de 20 anos brigará pela vaga com o também zagueiro Higor, que marcou o gol do empate por 1 a 1 no último domingo, mas que não deve ter mais espaço na defesa com o retorno de Rafael Rufino, que cumpriu suspensão automática.