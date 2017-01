Bordeaux confirma empréstimo do zagueiro Pablo ao Corinthians por um ano

O zagueiro Pablo será mesmo mais um reforço do Corinthians para a temporada 2017. Depois de uma longa negociação que já vinha se arrastando pelas últimas semanas, o Bordeaux confirmou nesta sexta-feira o empréstimo do jogador ao clube paulista por uma temporada.

Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados, mas de acordo com o comunicado publicado pelo Bordeaux, Pablo chega ao Corinthians por empréstimo até o fim de 2017, com opção de compra com valor já definido ao fim deste período. O jogador ainda tem contrato com o time francês até junho de 2019.

LEIA TAMBÉM: Diretor da Chapecoense prevê pacote extra de reforços com temporada em andamento

“O Bordeaux confirma a saída de seu defensor Pablo para o Corinthians. Ele se junta ao clube brasileiro através de um empréstimo com opção de compra até o dia 31 de dezembro de 2017. O acordo depende apenas de um exame médico conclusivo e da assinatura dos documentos administrativos”, informou o clube francês.

Pablo é esperança de dias melhores para uma defesa que sofreu durante boa parte do ano passado com a irregularidade de nomes como Balbuena, Yago e Vilson. O jogador de 25 anos estava no Bordeaux desde julho de 2015 e disputou 16 partidas na última edição do Campeonato Francês. Na atual temporada, sofreu com algumas lesões e perdeu espaço no elenco.

Revelado pelo Ceará, Pablo atuou por clubes como Grêmio, Avaí e Ponte Preta antes de chegar ao Bordeaux. Além dele, o Corinthians já acertou com o volante Gabriel e os atacantes Jô, Luidy e Kazim. O volante Paulo Roberto, do Sport, deve ser o próximo a ser oficializado, e o clube ainda tenta o acordo com o marfinense Didier Drogba.

LEIA TAMBÉM: Com dois gols de Cavani, PSG arranca empate com o líder Nice