Bolaños treina no Grêmio, mas não é relacionado para semifinal da Copa do Brasil

Com situação indefinida no Grêmio, o meia-atacante Miller Bolaños treinou com o grupo gremista nesta segunda-feira, mas não foi incluído pelo técnico Renato Gaúcho na lista de relacionados para o jogo da volta contra o Cruzeiro, na quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. O confronto será disputado no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Bolaños está recuperado de uma lesão no púbis. Mas ainda não sabe quando voltará à equipe. Ainda nesta segunda, o presidente gremista, Romildo Bozan, indicou que o jogador tem vontade de deixar o clube gaúcho. Mas negou que tenha recebido qualquer proposta pelo equatoriano.

LEIA TAMBÉM: Walter relembra história contra Fluminense e fala em gols pelo Atlético-GO

Ele treinou normalmente com os jogadores titulares, que foram poupados no empate sem gols com o Atlético-PR, na manhã de domingo. Os reservas fizeram apenas trabalho regenerativo nesta segunda.