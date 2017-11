Boa vence, respira na Série B e deixa Santa Cruz mais perto do rebaixamento

Na estreia do técnico Sidney Moraes, o Boa quebrou o jejum de oito rodadas sem vitória ao vencer o Santa Cruz por 4 a 2, no final da tarde deste sábado, no estádio do Melão, na cidade mineira de Varginha, pela 35.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Boa respira na luta contra o descenso, com 43 pontos, enquanto o Santa Cruz, com 33 pontos, sem vencer há 11 rodadas, está virtualmente rebaixado para a Série C, no qual já estão o rival Náutico e o potiguar ABC.

Com os dois times no desespero contra o rebaixamento, o jogo começou movimentado. E com um susto quando Fellipe Mateus dividiu no alto e bateu no cotovelo do grandalhão Guilherme Mattis. O meia do Boa caiu em campo quase desacordado. Foi atendido, tentou voltar duas vezes, mas depois saiu e foi encaminhado a um hospital. Em seu lugar entrou Lucas Hulk.