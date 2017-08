Boa vence o Paraná e atinge o sexto jogo invicto na Série B

O Boa manteve a sua série invicta na Série B do Campeonato Brasileiro e, de quebra, impôs a primeira derrota do técnico Lisca no comando do Paraná. Na noite deste sábado, os dois times se enfrentaram no Melão, em Varginha, pela 19.ª rodada, e os mandantes se deram melhor com uma importante vitória por 2 a 1.

Com o resultado, o clube mineiro foi aos 28 pontos, na oitava colocação. São seis jogos sem perder, com três vitórias e três empates. Enquanto isso, o time de Curitiba fica na nona posição, com 27 pontos. Ele vinha de duas goleadas em casa: 4 a 1 no CRB e 4 a 0 no Santa Cruz.

LEIA TAMBÉM: Inter faz confronto direto contra Vila Nova com portões fechados no Serra Dourada

O time mineiro foi melhor no primeiro tempo e aproveitou os vacilos do Paraná para abrir o placar. Com 19 minutos, Reis chutou forte de fora da área e exigiu uma grande defesa de Richard, que colocou a bola para escanteio. Após a cobrança, Douglas Assis cabeceou forte e balançou as redes, aos 20.