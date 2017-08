Boa goleia o Ceará em casa e fica perto do G4 da Série B

O Boa chegou ao oitavo jogo consecutivo sem derrota no Estádio do Melão, em Varginha. Na tarde deste sábado, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o time mineiro recebeu o Ceará e, com uma grande atuação, ganhou por 4 a 1, encerrando uma série de quatrovitórias do clube de Fortaleza.

Com o resultado, o time de Nedo Xavier chegou aos 31 pontos. Enquanto isso, o Ceará segue no G4, mas na quarta posição, com 34 pontos, na frente do Juventude graças ao número de vitórias: dez a nove.

O Boa começou bem a partida, confundindo a marcação do Ceará e chegando com facilidade no ataque. Logo aos oito minutos, Ruan subiu pela direita e cruzou com precisão para a área. Thaciano cabeceou para o chão, mas Everson conseguiu espalmar e salvar.