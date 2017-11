Boa ganha do Luverdense fora de casa, respira e complica o rival na Série B

A luta do Luverdense para fugir do rebaixamento ficou ainda mais desesperadora. O clube do Mato Grosso foi derrotado por 1 a 0, em casa, pelo Boa, nesta terça-feira, pela 36.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), o time de Varginha (MG) praticamente garantiu a sua permanência na Série B do ano que vem.

Com a derrota, o Luverdense segue na zona de rebaixamento com 40 pontos, a três do Guarani, primeiro time fora da degola. Já o Boa vai a 46 pontos, ficando em 11.º lugar, com uma vantagem de seis pontos e seis posições para a zona da degola.

Os times fizeram um primeiro tempo de muitas chances de perigo. As primeiras grandes oportunidades foram do Luverdense. Aos dois minutos, Marcos Aurélio cobrou falta com perigo. Após os mandantes perderem nova chance aos 16, o Boa respondeu aos 24, com cruzamento venenoso de Escobar, mas a bola foi para fora.