Boa bate o Luverdense e amplia boa campanha como mandante da Série B

O Boa garantiu mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta noite de sábado, pelo fechamento da 17.ª rodada, o time mineiro recebeu o Luverdense, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), e conseguiu ganhar por 1 a 0, mantendo a boa campanha como mandante.

Nos últimos cinco jogos disputados em casa, o time dirigido por Nedo Xavier ganhou quatro e empatou apenas com o CRB, por 0 a 0. Os mineiros estão na 11.ª posição, com 24 pontos. Enquanto isso, o time do Mato Grosso está na zona de rebaixamento, na 17.ª colocação, com 17 pontos.

Com os dois times enfrentando dificuldades para criar as jogadas, as chances de bola parada ficaram em primeiro plano. Aos seis minutos, Paulinho cobrou uma falta com muita curva e por pouco não abriu o placar para o Luverdense.