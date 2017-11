Bismarck comemora recuperação no Rio Branco

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Há quatro meses, em 15 de julho, o volante Bismarck vivia um dos piores dias de sua carreira. Não tecnicamente, afinal, era uma das referências do Rio Branco na Copa Paulista. Mas a fratura nas tíbias, como são conhecidos os ossos da canela, sofrida no jogo contra o Taboão da Serra, significou o fim precoce de uma temporada que o jogador esperava encerrar de outra forma. De lá para cá, em vez de frequentar os gramados, ele passou a conviver em salas de fisioterapia e em academias para trabalho de fortalecimento muscular.

Agora praticamente recuperado, Bismarck ganhou um crédito da diretoria, renovou contrato para a Série A3 de 2018 e espera buscar o acesso que o Tigre deixou escapar neste ano, quando caiu nas quartas de final da competição. “A recuperação tem sido muito boa, até pelo biotipo do meu corpo. O médico até falou que está melhor que o esperado. Acho que, de 0 a 100, já estou 90, 95% do meu ideal”, diz o volante.

Bismarck ainda tem treinado com restrições durante a pré-temporada iniciada semana passada. “Tenho feito as atividades físicas e corrida normalmente. Só não treinei com bola ainda porque o professor pediu para dar uma segurada, mas semana que vem já devo começar”, aponta.