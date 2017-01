Beto da Silva é apresentado no Grêmio e quer aprender com Renato Gaúcho

Um dos reforços do Grêmio para a temporada 2017, o jovem Beto da Silva foi apresentado oficialmente nesta terça-feira. O atacante de 20 anos, que estava no PSV, chega ao clube após ser aprovado pelo técnico Renato Gaúcho e já projeta os aprendizados que terá com seu novo comandante, que marcou época no ataque tricolor nos anos 80.

“Sei que posso aprender muito com o Renato. Ele é um ídolo aqui. Conversei um pouco com ele, mas terei mais tempo. Ele vai me ajudar muito. Quero aprender muito, melhorar bastante. Estou muito feliz por estar em um grupo campeão, de muita qualidade. O grupo tem qualidade para vencer todos os campeonatos que disputar, especialmente a Libertadores”, considerou.

Mesmo com a pouca idade, Beto tem uma história cheia de idas e vindas no futebol. Nascido em Lima e filho de pai brasileiro, ele passou boa parte da infância no Brasil, onde atuou nas categorias de base do Grêmio, mas logo retornou ao Peru e se profissionalizou pelo Sporting Cristal. Atuou ainda por uma temporada e meia no PSV, antes de retornar a Porto Alegre.

“Quando fiquei sabendo da oportunidade de voltar ao Grêmio, fiquei muito feliz. Fui muito feliz na base, era um sonho voltar a vestir a camisa do Grêmio. Quando me falaram, corri atrás para poder voltar também”, comentou.

Beto da Silva é o segundo reforço ofensivo do clube para a temporada, ao lado de Jael. O Grêmio também já anunciou os laterais Léo Moura e Leonardo, além do volante Michel, e deve confirmar em breve Cortez, lateral-esquerdo com passagens por São Paulo e Botafogo.

