Besiktas empata com Porto e avança na Liga dos Campeões como líder do grupo

O Besiktas nem precisou vencer para garantir vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões como primeiro colocado do Grupo G. Nesta terça-feira, a equipe recebeu o Porto na Turquia, saiu atrás, mas buscou o empate por 1 a 1 que lhe deu a classificação. Os gols foram dos brasileiros Felipe e Anderson Talisca.

Com o resultado, o Besiktas chegou a 11 pontos, na liderança da chave, e não pode mais ser ultrapassado pelo Porto, vice-líder com sete, RB Leipzig, com quatro, e Monaco, com dois. Estes últimos dois ainda jogam nesta terça, no principado, e brigam com o Porto pela última vaga do grupo.

Apesar do melhor início do Besiktas, foi o Porto que abriu o placar nesta terça, aos 28 minutos. Após cobrança ensaiada de falta pela direita, Danilo tabelou com Alex Telles e cruzou rasteiro para o zagueiro Felipe, ex-Corinthians, que bateu de primeira para vencer o goleiro.