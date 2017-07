Besiktas confirma acerto com zagueiro Pepe, ex-Real Madrid

Sem renovar o contrato com o Real Madrid, o zagueiro Pepe vai reforçar o Besiktas, no futebol turco. O jogador brasileiro naturalizado português, que também despertou o interesse do Paris Saint-Germanin, foi anunciado pelo novo time nesta terça-feira, em Istambul.

O clube da Turquia não revelou o período do contrato. Pepe chega ao Besiktas sem custos, porque já estava sem contrato com o Real Madrid, time que defendeu nos últimos dez anos. No novo clube, ele terá a companhia do meia-atacante Ricardo Quaresma, seu companheiro na seleção portuguesa.

Aos 34 anos, Pepe encerrou sua longa passagem pelo Real ao fim do seu contrato, sem receber proposta de renovação. Nestes dez anos de clube, o defensor participou da conquista de três títulos da Liga dos Campeões, três do Campeonato Espanhol e dois da Copa do Rei, além de dois Mundiais de Clube.