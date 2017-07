Berrío diz que Fla almeja todos títulos, mas vê ‘caminho curto’ na Copa do Brasil

O elenco do Flamengo fez nesta segunda-feira à tarde o primeiro treino visando o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta, contra o Santos, às 21h45, na Vila Belmiro, onde defenderá a boa vantagem de 2 a 0 que conquistou no confronto de ida do mata-mata, no último dia 28 de junho, no Rio. Após a atividade, o atacante Orlando Berrío disse que o time rubro-negro almeja conquistar os títulos de todas as competições nas quais está envolvido atualmente, mas ressaltou que o troféu da Copa do Brasil é o que hoje parece mais próximo de o clube faturar.

“A Copa do Brasil e o caminho mais curto, são menos jogos para sermos campeões. O pensamento que temos é sermos campeões de tudo que jogamos. O Campeonato Brasileiro ainda está em aberto. Faltam muitos jogos, ainda tem muita coisa para acontecer. Quanto à Copa do Brasil, estamos pensando como o campeonato mais importante porque é o próximo jogo que temos. Estamos focados em passar de fase e seguir em frente. Temos time para isso”, afirmou o colombiano, em entrevista coletiva.

Caso avance à final da Copa do Brasil, o Flamengo vai realizar mais cinco partidas até o jogo de volta da decisão, enquanto ainda tem pela frente mais 22 embates pela frente neste Brasileirão e até o máximo de nove confrontos na Copa Sul-Americana, na qual está na segunda fase como virtual classificado às oitavas de final, pois goleou o Palestino por 5 a 2, no Chile, no duelo de ida do mata-mata.