Bergson brilha, marca três vezes e Paysandu derrota o Santa Cruz pela Série B

O Paysandu se despediu em grande estilo do seu torcedor no estádio da Curuzu, em Belém, graças ao bom momento vivido pelo atacante Bergson. Com três gols do agora artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro e outro de Fábio Matos, o time paraense fez 4 a 2 contra o já rebaixado Santa Cruz, neste sábado, pela 37.ª e penúltima rodada. Augusto e Marcílio diminuíram para os pernambucanos.

Os paraenses encerram a sequência de duas derrotas seguidas, somam 48 pontos e estão na 11.ª colocação. No próximo sábado, às 17h30, o time fecha a temporada contra o Figueirense, em Florianópolis. O Santa Cruz, com 34 pontos, é o 19.º e penúltimo colocado e recebe o Juventude, nesta terça-feira, às 20 horas (de Brasília), no Recife.

Impondo um ritmo forte, o Paysandu praticamente definiu o jogo no primeiro tempo. Aos 27 minutos, Caion desviou de cabeça e Bergson dominou antes de chutar para abrir o placar. Dois minutos mais tarde, Fábio Matos ampliou. Após jogada de Magno pelo lado direito, ele apenas empurrou para o gol. O time paraense ainda quase ampliou nos acréscimos, mas Anderson Salles salvou o Santa Cruz ao tirar uma bola em cima da linha do gol.