Bélgica vence na Grécia e é o 6º país garantido na Copa; Portugal e Suíça ganham

A Bélgica, com sua talentosa geração de jogadores, estará na Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia. Neste domingo, a seleção belga se tornou a sexta a se garantir no Mundial – as outras são Brasil, Irã, Japão e México, além do país-sede – ao derrotar a Grécia por 2 a 1, em Atenas, pela oitava rodada das Eliminatórias Europeias, e assim não perder mais a liderança do Grupo H.

Com 22 pontos, a Bélgica está agora oito na frente da Bósnia-Herzegovina e faltam apenas mais duas rodadas para o final do qualificatório europeu – nele avançam direto os primeiros colocados de cada um dos nove grupos e os oito melhores segundos colocados disputarão uma repescagem. Esta será a 13.ª participação dos belgas em 20 edições da Copa – a melhor colocação foi o quarto lugar em 1986, no México.

Em campo, a Bélgica não sentiu a pressão exercida pela fanática torcida da Grécia em Atenas. Soube controlar o jogo na maior parte do tempo e fez os gols na hora certa. No segundo tempo, aos 25 minutos,