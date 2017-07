Beira-Rio vira, de novo, palco de tumulto e vandalismo após empate do Inter

Os protestos violentos acompanhados de atos de vandalismo da torcida do Internacional após os tropeços dentro do Beira-Rio parecem ter virado rotina. Tumultos provocados por um grupo de torcedores das organizadas ocorreram após o empate por 1 1 a 1 com o Criciúma, pela Série B, neste sábado, repetindo os atos da semana passada, quando o time perdeu por 1 a 0 para o Boa.

Muitas pedras foram atiradas nas vidraças do estádio e as grades de proteção perto dos vestiários viraram armas de briga. Os torcedores atiraram tijolos, pedras e até bomba em cima dos seguranças, recebendo a forte reação da Brigada Militar com o uso de gás lacrimogêneo.

As brigas no pátio do estádio também atingiram a loja oficial do clube que foi saqueada, com perda de manequins e produtos. Os prejuízos vão ser calculados na segunda-feira.