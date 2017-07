Beale alega ‘razões pessoais’ ao deixar o São Paulo e enaltece Rogério Ceni

Michael Beale usou neste sábado as redes sociais para explicar a sua demissão do cargo de auxiliar técnico do São Paulo. O inglês postou uma mensagem em português no Instagram e tentou acabar com alguns boatos que surgiram sobre a sua saída. “Não é verdade que estamos infelizes vivendo aqui, tivemos uma experiência maravilhosa. A decisão foi tomada por razões pessoais, que permanecerão privadas entre mim e a administração do clube”, escreveu.

O profissional ficou pouco mais de seis meses na comissão técnica. Pessoas ligadas à diretoria sugerem que ele possa ter sentido a pressão pelo mau momento do clube, que tem apenas um ponto acima da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM: Crucificado após novo vexame do São Paulo, Lucão nega falha em gol

“Não vou quebrar meu relacionamento com o clube falando por fora. Aqueles que o fazem, trabalham abaixo do nível deste ótimo clube”, disse o inglês. “Isto é importante lembrar nestes momentos em que as pessoas procuram problemas que não existem. Não tenho palavras ruins para dizer. Eu não estou indo embora por causa de uma discussão ou porque eu tenho um novo clube”, justificou.