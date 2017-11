Bayern confirma Alaba e Rafinha como desfalques em jogo contra o Anderlecht

Sem poder contar com Alaba, o técnico Jupp Heynckes deverá escalar o espanhol Juan Bernat como titular da lateral esquerda, enquanto Rafinha não poderá servir como opção para o setor direito neste duelo no qual o Bayern tentará manter a sua perseguição ao líder Paris Saint-Germain, que em outro duelo desta quarta-feira terá pela frente o Celtic, também às 17h45 (de Brasília), na capital francesa.

O clube alemão informou que o jogador austríaco foi descartado do confronto por causa de um problema nas costas, enquanto o atleta brasileiro será baixa por motivo de uma pancada que levou no tornozelo durante um treino.

O Bayern de Munique confirmou nesta terça-feira que não poderá contar com os laterais David Alaba e Rafinha no jogo diante do Anderlecht, nesta quarta, às 17h45 (de Brasília), em Bruxelas, na Bélgica, pela penúltima rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da Europa.

A um empate de confirmar sua vaga nas oitavas de final sem depender de outros resultados, a equipe alemã está com nove pontos na vice-liderança do Grupo B da competição continental. Já classificado à próxima fase, o PSG tem 12 na primeiro posição e medirá forças justamente com o Bayern na rodada derradeira desta chave, no dia 5 de dezembro, em Munique.

Além de Alaba e Rafinha, o Bayern não terá o goleiro Manuel Neuer, que se recupera de fratura no pé, o meia Franck Ribery, com lesão no joelho, e o atacante Thomas Müller, que ainda luta para readquirir a melhor condição física após sofrer uma lesão muscular.

