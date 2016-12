O técnico Edgardo Bauza mostrou-se bastante satisfeito com o futebol apresentado por Carlitos Tevez nos últimos tempos. Destaque do Boca Juniors nas rodadas finais da temporada, o atacante teve o nome pedido por muitos torcedores na seleção argentina. No que depender de Bauza, a convocação acontecerá, desde que o jogador mantenha o nível de atuação.

“Fiquei muito contente com o rendimento do Carlitos nas últimas partidas. Vou levar o Tevez em consideração, é um jogador convocável. Se continuar jogando assim, seguramente será convocado”, declarou o treinador em entrevista à Fox Sports da Argentina.

Nem mesmo a potencial ida de Tevez para a China, após uma proposta milionária do Shanghai Shenhua, impedirá o treinador de chamá-lo para a seleção. “Se ele for, então serão dois (convocados que atuam na China): ele e o Lavezzi”, afirmou, citando também o atacante do Hebei China Fortune.

A imprensa da Argentina dá como certa a ida de Tevez para o futebol chinês e garante que o anúncio será feito no início do ano que vem. A proposta salarial para o jogador seria de 615 mil libras (cerca de R$ 2,5 milhões) por semana.