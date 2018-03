Batshuayi decide e Borussia Dortmund derrota o Hannover no Campeonato Alemão

O Borussia Dortmund não chegou a ser brilhante neste domingo. Mas, contando novamente com um gol do belga Michy Batshuayi, a equipe confirmou o favoritismo e superou o Hannover por 1 a 0, em casa, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão.

O bom resultado manteve o Borussia Dortmund na terceira colocação, com 48 pontos, a apenas um do vice Schalke 04. Já o Hannover permaneceu com 32 e segue sem maiores pretensões no campeonato, longe tanto dos primeiros colocados como da briga pelo rebaixamento.

Com Mario Götze, Christian Pulisic e André Schürrle formando o trio na armação, além de Batshuayi centralizado na frente, o Borussia Dortmund teve boa atuação, dominou o rival e desperdiçou boas chances de ganhar por um placar maior.

O gol solitário foi marcado por Batshuayi aos 24 minutos do primeiro tempo. Depois de cruzamento na área, o atacante emprestado pelo Chelsea desviou de calcanhar e definiu o triunfo com classe. Foi o seu oitavo gol desde que foi contratado pelo clube alemão.

No fim da partida, o Borussia Dortmund ainda mandou bola na trave e o belga perdeu chance clara, dentro da pequena área, salva pelo goleiro Philipp Tschauner. Ainda assim, confirmou a vitória que o manteve na briga pela vice-liderança.